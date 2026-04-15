МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Киевский режим, нарушив пасхальное перемирие, показал, что не будет уважать какое-либо прекращение огня с Россией, пишет InfoBRICS.
"Если украинские солдаты нарушают даже 32-часовую паузу в боевых действиях, то очевидно, что в случае долгосрочного соглашения произойдут гораздо более серьезные нарушения, из-за чего Россия не может доверять противнику в более глубоких переговорах", — говорится в публикации.
По мнению обозревателя, режим Владимира Зеленского вновь показал, что он — террористический.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно действовало с 16:00 субботы до ночи на понедельник.