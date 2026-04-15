Попавший в плен украинский военный рассказал о насильной мобилизации

КУРСК, 15 апр — РИА Новости. Украинский военнослужащий Николай Герман, попавший в плен, заявил РИА Новости, что около 90% его сослуживцев были мобилизованы насильно, а избежать отправки в армию без взятки практически невозможно.

"По здоровью у меня есть проблемы с ногами. Это нормально, ты же ходишь? Ходишь, и все. Ты видишь? Видишь, значит все нормально. А у них нету там особых. Там люди с гепатитом, сахарным диабетом. Кого они видят, кого они поймали, того они и доставляют", — сообщил Герман.

Он подчеркнул, что выйти с военно-врачебной комиссии без крупной взятки невозможно. Его сослуживцы рассказывали самые разные истории попадания в армию: кого-то вытащили прямо из магазина, кого-то остановили на блокпосту, одного сдал сосед, другого — участковый.

"Одного парня сосед сдал, что он дома, одного - участковый. То есть, разные-разные случаи. Все через это (бусификацию — прим. ред.) 90% из всех, кого я знаю, наверное, попали даже не через повестку, а через бусификацию", — резюмировал Герман.