ТЦК в Сумах забрали 20 ограниченно годных прямо с медкомиссии
02:27 15.04.2026
ТЦК в Сумах забрали 20 ограниченно годных прямо с медкомиссии

ТЦК в Сумах забрали 20 ограниченно годных, не дожидаясь результатов медкомиссии

Украинские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 15 апр – РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов в Сумах ворвались в здание, где проходила медкомиссия, и задержали не менее 20 мужчин, которые оказались ограниченно годными, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Группа сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования; так на Украине называют военкоматы – ред.) в городе Сумы ворвалась в здание, где проходила военно-врачебная комиссия, и, не дожидаясь завершения осмотра, начала задерживать мужчин призывного возраста прямо в коридорах. Тех, кого успели признать "ограниченно годными", тут же сажали в автобусы и увозили", - рассказал собеседник агентства.
По словам силовиков, задержанных оперативно доставили в населённый пункт Былбасовка, западнее Славянска в Донецкой области. Это тыловой район, где обычно ВСУ размещает резервы перед отправкой на передовую.
