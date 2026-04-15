ТЦК в Сумах забрали 20 ограниченно годных прямо с медкомиссии

ЛУГАНСК, 15 апр – РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов в Сумах ворвались в здание, где проходила медкомиссия, и задержали не менее 20 мужчин, которые оказались ограниченно годными, сообщили РИА Новости в силовых структурах.