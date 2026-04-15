ЛУГАНСК, 15 апр - РИА Новости. Украинские военнослужащие 66-й бригады сидят на позициях без обеспечения, пока предназначенная для них техника и оборудование переправляется в распиаренный украинскими СМИ 3-й армейский корпус ВСУ, которым командует Андрей Билецкий*, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.