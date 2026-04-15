С убийцы "колбасного короля" взыскивают более шести миллионов рублей

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. С убийцы "колбасного короля" Владимира Маругова Александра Мавриди принудительно взыскивают более 6,3 миллионов рублей за причиненный моральный вред, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам, с мая 2023 года на Мавриди завели три исполнительных производства о взыскании 3,9 миллиона рублей "морального вреда как самостоятельного требования" по исполнительным листам, выданным Московским областным судом. Исполнительские сборы же по ним составляют 468 тысяч рублей.
В СК рассказали, как сбежавший из ИВС Мавриди держал адвоката в заложниках
5 октября 2021, 10:42
Более того, с декабря 2023 года с убийцы "колбасного короля" взыскивают 2 миллиона рублей "морального вреда, причиненного преступлением".
Общая же сумма долга Мавриди составляет 6,368 миллиона рублей.
В июне 2023 года Московский областной суд приговорил Мавриди к 20 годам колонии строгого режима за убийство бизнесмена Маругова и похищение адвоката. Установлено, что он с другим фигурантом 1 ноября 2020 года проникли на дачу "колбасного короля" и убили его из арбалета, а женщину, которая была вместе с предпринимателем, связали. Ей удалось вырваться, сбежать к соседям и вызвать полицию.
Суд оставил в силе приговор Шляфману по делу об убийстве Талькова
20 октября 2025, 13:23