В ЦИК рассказали, какие белорусы смогут участвовать в выборах

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Граждане Белоруссии, имеющие в РФ вид на жительство, смогут участвовать в выборах в России в ЕДГ-2026 как избиратели и как кандидаты, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев.
"В единый день голосования в этом году мы будем иметь возможность принимать на избирательных участках и в качестве избирателей граждан Белоруссии, проживающих на постоянной основе в России и имеющих вид на жительство. И также будем иметь случаи, когда эти граждане будут, возможно, выдвигаться кандидатами в органы местного самоуправления", - сказал Булаев на заседании ЦИК России в среду.