В ЦИК рассказали, какие белорусы смогут участвовать в выборах
12:12 15.04.2026 (обновлено: 12:23 15.04.2026)
В ЦИК рассказали, какие белорусы смогут участвовать в выборах

© АГН "Москва" / Сергей Киселев — Голосование на участке №2974 на выборах депутатов Мосгордумы
Голосование на участке №2974 на выборах депутатов Мосгордумы. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Граждане Белоруссии, имеющие в РФ вид на жительство, смогут участвовать в выборах в России в ЕДГ-2026 как избиратели и как кандидаты, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев.
"В единый день голосования в этом году мы будем иметь возможность принимать на избирательных участках и в качестве избирателей граждан Белоруссии, проживающих на постоянной основе в России и имеющих вид на жительство. И также будем иметь случаи, когда эти граждане будут, возможно, выдвигаться кандидатами в органы местного самоуправления", - сказал Булаев на заседании ЦИК России в среду.
Женщина голосует на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
ЦИК не будет отказываться от бумажных бюллетеней на выборах в 2026 году
19 февраля, 10:40
 
БелоруссияРоссияНиколай Булаев
 
 
