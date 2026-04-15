В ЦИК рассказали, какие белорусы смогут участвовать в выборах

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Граждане Белоруссии, имеющие в РФ вид на жительство, смогут участвовать в выборах в России в ЕДГ-2026 как избиратели и как кандидаты, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев.