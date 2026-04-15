Львова-Белова призвала регионы вовлекать подростков в трудовую деятельность

УФА, 15 апр – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова призвала региональных коллег вовлекать подростков в трудовую деятельность, но без ущерба для учебы.

Он отметила, что важно при подборе специальностей для детей комбинировать эти специальности из тех задач, которые ребенок может выполнить.

"Это могут быт трудовые десанты, это может быть субсидирование государственное этих мест, это может быть развитие индивидуального предпринимательства и самозанятости подростков. Они у нас очень продвинутые. Много чего умеют. Давайте ставить задачу", - обратилась Львова-Белова к региональным коллегам.