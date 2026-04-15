В ЦСР назвали специалистов, для которых невозможна четырехдневная неделя

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Переход на четырехдневную рабочую неделю невозможен для специалистов некоторых отраслей из-за специфики их работы, заявил РИА Новости глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов.

"Существуют ряд специальностей и профессий, где четырехдневная рабочая неделя невозможна в силу ряда обстоятельств. Можно привести пример работников финансовой сферы, а именно трейдеров, казначеев и управляющих активами, деятельность которых привязана к рабочим дням биржевых площадок", - сказал Смелов.

Он напомнил, что организации финансового сектора используют различные автоматизированные алгоритмы для проведения биржевых операций, но по ограниченным объемам торгов и в периоды низкой волатильности рынка. "Так как в практике существует множество случаев выхода из строя таких торговых роботов, что привело к колоссальным убыткам", - указал глава ЦСР.