Трамп заявил, что его не беспокоит поражение Орбана на выборах

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит поражение партии "Фидес" премьера Венгрии Виктора Орбана на выборах, сообщил журналист телеканала ABC Джонатан Карл по итогам проведенного интервью.
"В разговоре ранее сегодня президент Трамп сказал мне, что не обеспокоен поражением Виктора Орбана в Венгрии", - написал Карл в социальной сети X.
По словам Трампа, если бы он приехал поддержать Орбана в преддверии выборов вместо вице-президента США Джей Ди Вэнса, это не сыграло бы роли. Также американский лидер подчеркнул, что Орбан хороший человек.
Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Виктора Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 136 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 57 мест. Окончательные результаты после обработки всех голосов, присланных из-за границы должны быть утверждены до вечера 18 апреля.
