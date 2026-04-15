Трамп рассказал, при каком условии сделка с Ираном не состоится - РИА Новости, 15.04.2026
13:15 15.04.2026 (обновлено: 13:34 15.04.2026)
Трамп рассказал, при каком условии сделка с Ираном не состоится

© REUTERS / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сделки с Ираном не будет, если Тегеран намерен обладать ядерным оружием.
"Во-первых, если они этого не сделают (не откажутся от намерения обладать ядерным оружием - ред.), то сделки не будет. Хорошо, значит, сделки не будет. Вся эта история, по сути, сводится к тому, что отсутствует ядерное оружие, у них не может быть ядерного оружия", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox Business.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
