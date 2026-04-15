Трамп ожидает экономический бум в США

ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что ожидает, что после завершения военной операции против Ирана Штаты начнут переживать экономический бум.
"Когда все это закончится, я думаю, на фондовом рынке начнется бум. Он уже снова на подъеме", - сказал он в интервью телеканалу Fox Business.
Он также заявил, что цены на нефть вернутся к уровням, на которых они были до начала операции "Эпическая ярость".
"Послушайте, экономика переживет удар, потому что, знаете ли, мы проходим через это, что бы это ни было... Это будет удар, но я думаю, что все полностью восстановится", - добавил президент.