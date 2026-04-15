Демократы внесли инициативу, которая может помочь отстранить Трампа - РИА Новости, 15.04.2026
12:38 15.04.2026
Демократы внесли инициативу, которая может помочь отстранить Трампа

Демократы внесли инициативу, которая может стать первым шагом к отставке Трампа

© REUTERS / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© REUTERS / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Конгрессмен-демократ от штата Мэриленд Джереми Раскин внес в палату представителей законопроект, который фактически является первым шагом попытки отстранения от власти президента Дональда Трампа на основании 25-й поправки к Конституции о дееспособности лидера, выяснило РИА Новости, ознакомившись с текстом документа.
"Учредить комиссию в законодательной ветви власти под названием "Комиссия о способности президента выполнять полномочия и обязанности своей должности. Комиссия будет служить как предоставленный конгрессом в соответствии с законом орган для выполнения пункта 4 25-1 поправки к Конституции Соединенных Штатов", - говорится в тексте законопроекта.
Задача этой комиссии определить, может ли Трамп "умственно и физически" справляться с работой президента.
Документ поддержали еще 50 конгрессменов-демократов.
"Доверие общества к способности Дональда Трампа выполнять обязанности на своей должности упало до беспрецедентно низкого уровня на фоне того, как он грозит уничтожить целые цивилизации, погрузил в хаос Ближний Восток с нарушением полномочий конгресса в вопросах войны, агрессивно оскорбляет Папу Католической церкви и публикует онлайн художественные коллажи, ассоциирующие его с Иисусом Христом", - объяснил свою инициативу Раскин в заявлении на сайте возглавляемого им комитета нижней палаты по юридическим вопросам.
Согласно карточке этого документа в базе данных конгресса, с которой ознакомилось РИА Новости, он пока распределен на рассмотрение этого же комитета, а также в комитет по регламенту. Дата рассмотрения на уровне комитетов пока не назначена.
Как отмечает телеканал MS NOW, этот путь отстранения президента от власти вряд ли будет успешен, так как ни разу в истории страны эта поправка не привела к такому результату.
"Использование 25-й поправки для смещения Трампа с должности представляет собой более сложную задачу, чем импичмент и осуждение через сенат", - говорится в материале.
Во время первого президентского срока Трампа демократы уже пытались отстранить его через 25-ю поправку после того, как его сторонники захватили Капитолий и прервали совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Тогда они не формировали комиссию, а просто согласно закону призвали вице-президента Майка Пенса использовать свои полномочия, мобилизовать большинство в кабинете министров и объявить импичмент президенту. Пенс ожидаемо отверг предложение.
