Демократы внесли инициативу, которая может помочь отстранить Трампа

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Конгрессмен-демократ от штата Мэриленд Джереми Раскин внес в палату представителей законопроект, который фактически является первым шагом попытки отстранения от власти президента Дональда Трампа на основании 25-й поправки к Конституции о дееспособности лидера, выяснило РИА Новости, ознакомившись с текстом документа.

"Учредить комиссию в законодательной ветви власти под названием "Комиссия о способности президента выполнять полномочия и обязанности своей должности. Комиссия будет служить как предоставленный конгрессом в соответствии с законом орган для выполнения пункта 4 25-1 поправки к Конституции Соединенных Штатов", - говорится в тексте законопроекта.

Задача этой комиссии определить, может ли Трамп "умственно и физически" справляться с работой президента.

Документ поддержали еще 50 конгрессменов-демократов.

"Доверие общества к способности Дональда Трампа выполнять обязанности на своей должности упало до беспрецедентно низкого уровня на фоне того, как он грозит уничтожить целые цивилизации, погрузил в хаос Ближний Восток с нарушением полномочий конгресса в вопросах войны, агрессивно оскорбляет Папу Католической церкви и публикует онлайн художественные коллажи, ассоциирующие его с Иисусом Христом ", - объяснил свою инициативу Раскин в заявлении на сайте возглавляемого им комитета нижней палаты по юридическим вопросам.

Согласно карточке этого документа в базе данных конгресса, с которой ознакомилось РИА Новости, он пока распределен на рассмотрение этого же комитета, а также в комитет по регламенту. Дата рассмотрения на уровне комитетов пока не назначена.

Как отмечает телеканал MS NOW , этот путь отстранения президента от власти вряд ли будет успешен, так как ни разу в истории страны эта поправка не привела к такому результату.

"Использование 25-й поправки для смещения Трампа с должности представляет собой более сложную задачу, чем импичмент и осуждение через сенат", - говорится в материале.