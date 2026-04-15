Иран отчаянно стремится к сделке с США, считает Трамп

ВАШИНГТОН, 15 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран отчаянно стремится к заключению сделки с США.
Постпред США в ООН Майк Уолц ранее заявил, что верит в сделку с Ираном, считает, что в ней заинтересованы обе стороны.
"Посмотрим, что произойдёт. Думаю, они отчаянно хотят заключить сделку", – заявил американский лидер в интервью телеканалу Fox News.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как американский президент Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению. После этого Трамп объявил о начале морской блокады всех судов, выходящих и входящих в порты Ирана.