04:04 15.04.2026
Трамп хочет заключить с Ираном крупную сделку, заявил Вэнс

Вэнс: Трамп хочет сделать Иран экономически процветающим

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 апр – РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп хочет заключить с Ираном крупную сделку, которая улучшит благосостояние иранского народа, утверждает вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Он (Трамп - ред.) не хочет заключать какую-то мелкую сделку. Он хочет заключить крупную сделку", – заявил Вэнс в Университете Джорджии на мероприятии консервативной организации Turning Point USA.
По словам вице-президента, предложение Трампа "очень простое", и ни один другой президент не смог бы предложить нечто подобное Ирану.
"Мы собираемся сделать его (Иран - ред.) экономически процветающим, и мы собираемся вовлечь иранский народ в мировую экономику так, как он не был вовлечен за всю мою жизнь", – добавил он.
На этом мероприятии Вэнс заявил, что ощущает позитив от нынешнего положения дел. По информации телеканала CNN, если второй раунд переговоров между США и Ираном состоится, то Американскую делегацию, вероятно, возглавит именно вице-президент.
Во вторник Трамп выразил мнение, что следующий раунд переговоров Вашингтона и Тегерана может произойти якобы в течение ближайших двух дней в Пакистане.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром 12 апреля глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что страны не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
