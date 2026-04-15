Под Томском оказались подтоплены более 120 дачных участков
09:16 15.04.2026
Под Томском оказались подтоплены более 120 дачных участков

Под Томском оказались подтоплены более 120 дачных участков и два участка дорог

НОВОСИБИРСК, 15 апр – РИА Новости. Более 120 дачных участков в различных садоводческих товариществах и 17 приусадебных участков в деревне Черная речка под Томском подтоплены паводковыми водами, сообщает ГУМЧС по региону.
Согласно данным главка, подтоплены 62 участка в СНТ "Петрово", 32 участка в СНТ "Зайчик", 15 участков в СНТ "Левобережье" и 15 участков в СНТ "Тимирязевец". В деревне Черная речка подтопленными остаются 17 приусадебных участков.
"Уровень воды в Томи в районе Лагерного сада (Томск – ред.) составляет 653 сантиметра при опасной отметке 890 сантиметров, в районе Речвокзала – составляет 704 сантиметра при опасной отметке 750 сантиметров", - говорится в сообщении.
Также в Томской области есть два участка перелива дорог. Ведется круглосуточный мониторинг уровня воды на стационарных гидропостах. Угрозы жизни и здоровью людей нет, отметили в ведомстве.
