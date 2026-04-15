В Татарстане предложили провести референдум о смене часового пояса

КАЗАНЬ, 15 апр - РИА Новости. Депутат госсовета Татарстана Альберт Ягудин на заседании регионального парламента в среду предложил рассмотреть вопрос о проведении в республике референдума по вопросу перехода на другой часовой пояс - плюс два часа к московскому времени.

Сейчас часовой пояс республики совпадает с московским.

"В апреле 2024 года я выступал уже с этой темой и обращал внимание на несоответствие времени в Татарстане реальному ритму жизни республики. Тогда нас не поддержали, но вопрос не снят. Сегодня я вновь прошу вернуться к нему с позиций здравого смысла, интересов жителей, объективных данных", - сказал Ягудин.

По словам депутата, Татарстан находится восточнее Москвы , и солнечный цикл в республике иной: летом солнце встает слишком рано, а вечером световой день заканчивается раньше. По его данным, в Казани рассвет летом может наступать около 3.00, а закат – в 22.22. При этом светлая часть дня используется нерационально. Для республики более естественным был бы режим, в котором световой день смещен ближе к активному времени жизни людей, уверен депутат. Соседние регионы, по его словам, уже используют часовые пояса плюс один и плюс два часа к московскому времени.

Ягудин отметил также, что возврат к сезонному переводу времени может дать экономию электроэнергии - для Татарстана это может быть порядка 140 миллионов киловатт-часов в год.

"Речь идет не о символике, а о вполне измеримом эффекте. Не менее важен вопрос здоровья. Современное население отмечает, что сдвиг времени связан с ростом нарушений сна, увеличением риска сердечно-сосудистых событий, ДТП и ухудшением самочувствия", - добавил он.

Депутат напомнил, что в 2024 году решение о переходе Татарстана на другой часовой пояс не было принято со ссылкой на глубокие экономические связи с Москвой.