Татарстан сохраняет лидирующие позиции среди регионов России - РИА Новости, 15.04.2026
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
15:48 15.04.2026
Татарстан сохраняет лидирующие позиции среди регионов России

Песошин: Татарстан сохраняет лидирующие позиции среди регионов России

Пешеходная улица Баумана в Казани. Архивное фото
КАЗАНЬ, 15 апр - РИА Новости. Татарстан сохраняет положительную динамику развития экономики и лидирующие позиции среди регионов Российской Федерации, заявил премьер-министр республики Алексей Песошин.
"По основным макроэкономическим показателям Татарстан сохраняет за собой лидирующие позиции среди регионов Российской Федерации: по объему валового регионального продукта мы на шестом месте, инвестициям в основной капитал - на пятом, промышленному производству и сельскому хозяйству - на четвертом, строительству - на втором", - сказал Песошин на заседании Госсовета Татарстана с отчетом о работе правительства республики в 2025 году.
По информации премьер-министра, в современных реалиях с учетом многочисленных вызовов оперативный штаб под руководством главы Татарстана совместно с депутатами и федеральными министерствами продолжил работу по принятию системных мер поддержки экономики. Имеющиеся ресурсы были сконцентрированы на приоритетных направлениях социально-экономического развития республики.
В результате, как подчеркнул Песошин, несмотря на сложнейшую ситуацию, положительная динамика в экономике сохранилась.
По итогам года валовой региональный продукт Татарстана превысил 5,7 триллиона рублей. Объем отгруженной продукции составил более 6 триллионов рублей. В условиях санкционных вызовов индекс промышленного производства составил 109,9%. Основной вклад обеспечили обрабатывающие производства с учетом гособоронзаказа и инвестиционных проектов.
Инвестиции в основной капитал превысили 1,6 триллиона рублей, почти половина из них направлена на развитие обрабатывающих производств.
 
