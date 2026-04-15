Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:58 15.04.2026
Большая часть Херсонской области осталась без света из-за повреждения ЛЭП

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВысоковольтные ЛЭП
Высоковольтные ЛЭП - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости. Большая часть Херсонской области аварийно обесточена из-за повреждения ЛЭП в соседней Запорожской области, сообщает предприятие "Херсонэнерго".
«
"В связи с технологическим нарушением в энергосистеме Запорожской области, произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, остаётся аварийно обесточена большая часть Херсонской области", - говорится в сообщении.
Электроэнергия отсутствует в 14 муниципальных округах.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ранее заявлял, что ВСУ нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области, зафиксировано повреждение, что привело к очередному отключению электроснабжения.
Запорожская областьХерсонская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала