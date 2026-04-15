Большая часть Херсонской области осталась без света

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости. Большая часть Херсонской области аварийно обесточена из-за повреждения ЛЭП в соседней Запорожской области, сообщает предприятие "Херсонэнерго".
«
"В связи с технологическим нарушением в энергосистеме Запорожской области, произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, остаётся аварийно обесточена большая часть Херсонской области", - говорится в сообщении.
Электроэнергия отсутствует в 14 муниципальных округах.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ранее заявлял, что ВСУ нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области, зафиксировано повреждение, что привело к очередному отключению электроснабжения.