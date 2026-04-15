Рейтинг@Mail.ru
Ученые обнаружили неопознанное подводное существо в Японии - РИА Новости, 15.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:35 15.04.2026 (обновлено: 18:53 15.04.2026)

Ученые обнаружили неопознанное подводное существо в Японии

© Depositphotos.com / agiampiccoloАрхеологические раскопки под водой
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. Воды Мирового океана продолжают подкидывать ученым все новые и новые загадки. На этот раз специалисты погрузились в океанские впадины Японии на глубину почти в десять километров.
Что им удалось обнаружить? И почему находка их напугала?

108 новых организмов

Двухмесячная научная экспедиция состоялась еще в 2022 году, ее результаты недавно были опубликованы в научном журнале. Миссия стала результатом сотрудничества между Центром глубоководных исследований Университета Западной Австралии и Токийским университетом морских наук и технологий.
Целью ученых были одни из самых труднодоступных экосистем планеты — бездонные глубины северо-западной части Тихого океана, а именно желоба Японский, Рюкю и Идзу-Огасавара.
Специалисты смогли каталогизировать как минимум 108 различных групп организмов, визуально идентифицированных как морфотаксоны, в диапазоне глубин от 4534 до 9775 метров.
© Фото : пресс-служба Правительства Калужской областиКреветки
Креветки на ферме Русская креветка в селе Коллонтай Малоярославецкого района - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© Фото : пресс-служба Правительства Калужской области
Креветки
Команда практически отказалась от традиционных методов, таких как траловые сети или физический отбор проб, поскольку они могли повредить наиболее хрупкие организмы. Вместо этого использовались пилотируемый глубоководный батискаф, снимавший жизнь на дне, и свободноплавающие системы с приманкой для падальщиков и хищников.

Неопознанное нечто

Среди самых ярких наблюдений — на глубине 9137 метров команда обнаружила то, что они назвали "лугами из морских лилий". Это — обширное образование, состоящее из более чем 1500 стебельчатых морских лилий, закрепившихся на каменистых уступах. Кроме того, в желобе Идзу-Огасавара камеры подводного аппарата смогли заснять хищных губок семейства Cladorhizidae.
Но особое внимание научного сообщества привлек медленно передвигавшийся, скользящий организм, заснятый дважды на глубине до 9137 метров и предварительно обозначенный как Animalia incertae sedis (животное неясного систематического положения).
Несмотря на обширные консультации с экспертами по всему миру, ни один исследователь не смог отнести это животное к известному типу, хотя организм и напоминает морских слизней или морских огурцов.

Следы человека

Как это ни удивительно, но исследование не обнаружило нетронутую экосистему. Ученые нашли явные доказательства человеческой жизнедеятельности и мусор антропогенного происхождения.
© www.helixcharter.netПлавающий в воде мусор
Плавающий в воде мусор - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© www.helixcharter.net
Плавающий в воде мусор
Это довольно грустное открытие подтверждает возможное попадание отходов деятельности человека даже в самые отдаленные части нашей планеты.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала