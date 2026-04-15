Ученые обнаружили неопознанное подводное существо в Японии

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. Воды Мирового океана продолжают подкидывать ученым все новые и новые загадки. На этот раз специалисты погрузились в океанские впадины Японии на глубину почти в десять километров.

Что им удалось обнаружить? И почему находка их напугала?

108 новых организмов

Двухмесячная научная экспедиция состоялась еще в 2022 году, ее результаты недавно были опубликованы в научном журнале. Миссия стала результатом сотрудничества между Центром глубоководных исследований Университета Западной Австралии и Токийским университетом морских наук и технологий.

Целью ученых были одни из самых труднодоступных экосистем планеты — бездонные глубины северо-западной части Тихого океана, а именно желоба Японский, Рюкю и Идзу-Огасавара.

Специалисты смогли каталогизировать как минимум 108 различных групп организмов, визуально идентифицированных как морфотаксоны, в диапазоне глубин от 4534 до 9775 метров.

Команда практически отказалась от традиционных методов, таких как траловые сети или физический отбор проб, поскольку они могли повредить наиболее хрупкие организмы. Вместо этого использовались пилотируемый глубоководный батискаф, снимавший жизнь на дне, и свободноплавающие системы с приманкой для падальщиков и хищников.

Неопознанное нечто

Среди самых ярких наблюдений — на глубине 9137 метров команда обнаружила то, что они назвали "лугами из морских лилий". Это — обширное образование, состоящее из более чем 1500 стебельчатых морских лилий, закрепившихся на каменистых уступах. Кроме того, в желобе Идзу-Огасавара камеры подводного аппарата смогли заснять хищных губок семейства Cladorhizidae.

Но особое внимание научного сообщества привлек медленно передвигавшийся, скользящий организм, заснятый дважды на глубине до 9137 метров и предварительно обозначенный как Animalia incertae sedis (животное неясного систематического положения).

Несмотря на обширные консультации с экспертами по всему миру, ни один исследователь не смог отнести это животное к известному типу, хотя организм и напоминает морских слизней или морских огурцов.

Следы человека

Как это ни удивительно, но исследование не обнаружило нетронутую экосистему. Ученые нашли явные доказательства человеческой жизнедеятельности и мусор антропогенного происхождения.

