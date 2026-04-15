На Западе заявили о панике в ВСУ после произошедшего в Сумской области
07:17 15.04.2026 (обновлено: 15:43 15.04.2026)
На Западе заявили о панике в ВСУ после произошедшего в Сумской области

Военный аналитик Меркурис: ВСУ охватила паника из-за продвижения РФ под Сумами

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В рядах ВСУ началась настоящая паника из-за военных успехов России в Сумской области, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
«
"Россия значительно усиливает контроль над Сумской областью. Там наблюдается серьезное продвижение российских войск. Думаю, не будет преувеличением сказать, что украинцы начинают паниковать по поводу ситуации там", — признался военный.
По его словам, тревога украинского командования связана в первую очередь с появлением у России возможности оказывать давление на регион силами БПЛА.
«
"Российские войска вошли в лесную зону непосредственно к северу от города Сумы. Это обеспечивает их бойцам укрытие от украинских беспилотников, позволяя русским начать операции из этого леса против самого города Сумы", — отметил Меркурис.
В понедельник командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов рассказал, что командование ВСУ отправляет военных "в один конец" на передовые позиции в Сумской области. Он подчеркнул, что туда доставляют мобилизованных украинцев, которые не прошли никакой подготовки.
За последние сутки ВС России уничтожили 1180 украинских боевиков и 95 единиц военной автомобильной техники.
