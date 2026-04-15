13:01 15.04.2026
Fars: второе иранское судно пересекло Ормузский пролив на фоне блокады США

© AP Photo / Altaf QadriСудно ВМС ОАЭ рядом с грузовыми судами и нефтяными танкерами в Ормузском проливе
Судно ВМС ОАЭ рядом с грузовыми судами и нефтяными танкерами в Ормузском проливе. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 15 апр - РИА Новости. Второе иранское судно пересекло Ормузский пролив на фоне морской блокады США, сообщило иранское агентство Fars.
"Второе судно пересекло Ормузский пролив и движется в сторону порта Имама Хомейни", - говорится в сообщении.
По данным агентства, речь идет о балкере, перевозящем продовольствие. При этом агентство не уточнило, откуда судно двигалось.
Ранее Fars сообщало, что иранский супертанкер миновал морскую блокаду США.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
