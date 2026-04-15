Бывший супруг Лерчек не признал вину

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Бывший супруг блогера Лерчек Артём Чекалин, осужденный на семь лет за вывод 250 миллионов рублей в ОАЭ, записал видеообращение, в котором заявил, что не признает вину и рассчитывает на апелляцию.
Его защита опубликовала видеоролик, который был записан накануне оглашения приговора.
"Если вы видите это видео, значит меня осудили за то, чего я не совершал. Я абсолютно уверен в том, что у меня нет вины, я её не признаю", - сказал Чекалин на видео.
Он также заявил, что выплатил все налоги.
"Я надеюсь на апелляцию", - добавил Чекалин.
Ранее он просил суд в последнем слове назначить условный срок, поскольку ему нужно растить троих детей, мать которых больна.
В свою очередь Лерчек через своего адвоката направила в суд письмо, в котором просила проявить милосердие к ее бывшему супругу, чтобы он мог остаться с детьми, если ее самой "не станет".
Она также поблагодарила судью за приостановление дела в отношении нее, сейчас она проходит лечение от рака желудка четвёртой стадии.
Ранее был осужден на 2,5 года колонии бывший партнер Чекалиных Роман Вишняк, его дело слушалось в особом порядке, поскольку он признал вину и заключил досудебное соглашение. Его приговор обжаловали и гособвинение, и защита, Мосгорсуд рассмотрит жалобы 20 апреля.