Бывший супруг Лерчек не признал вину

Бывший супруг блогера Валерии Чекалиной Артем Чекалин у Гагаринского суда в Москве перед началом заседания

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Бывший супруг блогера Лерчек Артём Чекалин, осужденный на семь лет за вывод 250 миллионов рублей в ОАЭ, записал видеообращение, в котором заявил, что не признает вину и рассчитывает на апелляцию.

В понедельник Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалина к семи годам колонии со штрафом 194,5 миллиона рублей за вывод более 250 миллионов рублей в ОАЭ на счета нерезидентов.

Его защита опубликовала видеоролик, который был записан накануне оглашения приговора.

"Если вы видите это видео, значит меня осудили за то, чего я не совершал. Я абсолютно уверен в том, что у меня нет вины, я её не признаю", - сказал Чекалин на видео.

Он также заявил, что выплатил все налоги.

"Я надеюсь на апелляцию", - добавил Чекалин.

Ранее он просил суд в последнем слове назначить условный срок, поскольку ему нужно растить троих детей, мать которых больна.

В свою очередь Лерчек через своего адвоката направила в суд письмо, в котором просила проявить милосердие к ее бывшему супругу, чтобы он мог остаться с детьми, если ее самой "не станет".

Она также поблагодарила судью за приостановление дела в отношении нее, сейчас она проходит лечение от рака желудка четвёртой стадии.