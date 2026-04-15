Девушке, выложившей фото кулича и секс-игрушки, избрали меру пресечения - РИА Новости, 15.04.2026
22:06 15.04.2026
Девушке, выложившей фото кулича и секс-игрушки, избрали меру пресечения

Выложившей фото кулича и секс-игрушки девушке суд запретил ряд действий

© Фото : СУ СК России по Ленинградской области/ВКонтакте
Допрос девушки, которая выложила фото кулича и секс-игрушки - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© Фото : СУ СК России по Ленинградской области/ВКонтакте
Допрос девушки, которая выложила фото кулича и секс-игрушки. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Жительнице Ленобласти, выложившей фото кулича и секс-игрушки в мессенджере, суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий по уголовному делу об оскорблении чувств верующих, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Ранее СУ СК по Ленобласти сообщал о возбуждении уголовного дела по факту публикации оскорбительного фото, предварительно, сделанного 20-летней жительницей Мурино. По данным местного телеканала "78", на фото были запечатлены стоящие на столе кулич и секс-игрушка. Сейчас фотография и социальные сети девушки удалены.
"Сегодня Всеволожским городским судом удовлетворено ходатайство следствия о запрете обвиняемой Бекасовой менять место жительства (пребывания), а также общаться со свидетелями, иными лицами, допрошенными и имеющими процессуальный статус по уголовному делу; использовать сеть "Интернет", отправлять и получать почтово-телеграфные отправления", - говорится в сообщении пресс-службы.
По версии следствия, Бекасова в период с 12 по 14 апреля с целью оскорбления чувств верующих разместила в Telegram-канале "Министерство кибербезопасности" с 4,5 тысячами подписчиков изображение пасхального кулича с "оскорбительными элементами" и подписью "Христос воскрес!".
В пресс-службе судов уточнили, что Бекасовой предъявлено обвинение по части 1 статьи 148 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий").
Девушка из Саранска, сделавшая кальян на куличе - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Суд избрал запрет определенных действий девушке, сделавшей кальян на куличе
Вчера, 20:04
 
