21:20 15.04.2026
Суд арестовал девушку за фото в нацистской фуражке на сайте интим-услуг

РИА Новости: суд арестовал девушку на 13 суток за фото в нацистской фуражке

Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Московский суд на 13 суток арестовал девушку за фото в нацистской фуражке, размещенное в ее анкете на сайте интим-услуг, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как указывается в судебных материалах, протокол был составлен по статье КоАП РФ "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики" из-за публикации фотографии в анкете на сайте интим-услуг в фуражке с нацистской символикой.
Согласно материалам, девушка утверждала, что головной убор использовала для личных целей.
Тем не менее, суд в Москве назначил ей наказание в виде административного ареста на срок 13 суток, так как "полученные изображения размещены в открытом доступе для обозрения и направлены в адрес неопределенного круга граждан".
Решение в середине апреля было признано апелляционной инстанцией законным.
