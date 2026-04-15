Появились новые детали по делу о нападении с ножом в Амстердаме
19:39 15.04.2026
Появились новые детали по делу о нападении с ножом в Амстердаме

Подозреваемый в нападении с ножом в Амстердаме заявил, что сделал бы это снова

© Фото : соцсети — Напавший на людей с ножом в центре Амстердама
ГААГА, 15 апр - РИА Новости. Гражданин Украины, подозреваемый в нападении с ножом на прохожих в Амстердаме заявил, что действовал намеренно и "сделал бы это снова", пишет портал NL Times со ссылкой на материалы предварительного слушания.
Окружной суд Амстердама провел в среду пятое предварительное слушание по делу гражданина Украины, подозреваемого в нападении с ножом на людей в центре столицы. По итогам заседания представитель суда сообщила РИА Новости, что мужчине продлили содержание под стражей.
Как сообщила в ходе предварительного слушания прокуратура, Роман Д. заявил сотрудникам тюрьмы, что намеренно наносил удары ножом в спину, в область лопаток, чтобы люди могли "быстрее задохнуться", и ему не приходилось смотреть им в глаза. Украинец также заявил, что "сделал бы это снова", если бы оказался на свободе, передает портал.
Следующее заседание по этому делу назначено на 1 июля.
Двадцать седьмого марта 2025 года мужчина напал с ножом на прохожих недалеко от площади Дам в центре Амстердама. Пять человек были ранены. Подозреваемый был задержан, им оказался 30-летний гражданин Украины. Прокуратура Нидерландов объявила, что нападавший мог иметь террористический умысел.
Нидерландская телерадиокорпорация NOS 10 июня сообщила, что нападавший по имени Роман Д. оказался военнослужащим украинской армии, дезертировавшим в январе, он мечтал оказаться в европейской тюрьме. Прокуратура Амстердама 16 июня заявила РИА Новости, что не подтверждает эту информацию, так как расследование продолжается. В июле прокуратура Нидерландов пришла к выводу, что украинец имел заранее подготовленный план нападения, улики указывают на преднамеренность его действий.
