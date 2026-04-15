Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры к экс-главе Московской областной таможни
17:29 15.04.2026
Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры к экс-главе Московской областной таможни

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Зеленоградский районный суд Москвы рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии 56 объектов бывшего начальника Московской областной таможни Вячеслава Романовского и членов его семьи в доход государства, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Истец требует обратить в доход доход государства 56 объектов движимого и недвижимого имущества Романовского, членов его семьи и доверенных лиц, в том числе жилые и нежилые помещения, земельные участки, автомобили премиум-класса общей стоимостью более 500 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.
Из антикоррупционного искового заявления следует, что Романовский, занимая должность начальника Московской областной таможни, приобрел в Ставрополе помещения коммерческого назначения, организовал на их базе сеть фитнес-центров и участвовал через доверенных лиц и членов семьи в предпринимательской деятельности.
