В Калининградской области восстановили электроснабжение
16:59 15.04.2026
В Калининградской области восстановили электроснабжение

В Калининградской области полностью восстановили электроснабжение

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВысоковольтные ЛЭП
Высоковольтные ЛЭП. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр – РИА Новости. Электроснабжение потребителей Калининградской области, нарушенное после кратковременного отключения энергоблока Прегольской теплоэлектростанции (ТЭС) при испытаниях после модернизации, полностью восстановлено, сообщила пресс-служба правительства региона.
"По данным министерства развития инфраструктуры, на данный момент все потребители запитаны и электроснабжение полностью восстановлено", - говорится в сообщении.
В среду пресс-служба Калининградской ТЭЦ-2 сообщала, что один из энергоблоков Прегольской ТЭС, который находился в испытаниях после модернизации, отключился на короткое время при корректировке режимов горения. Нагрузка была перераспределена на другие электростанции. Сообщалось, что в регионе достаточно резервов для обеспечения энергоснабжения.
Восстановление электроснабжения Херсонской области идет в усиленном режиме
Вчера, 12:02
 
ПроисшествияКалининградская областьКалининградская ТЭЦ-2
 
 
