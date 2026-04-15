В Калининградской области восстановили электроснабжение

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр – РИА Новости. Электроснабжение потребителей Калининградской области, нарушенное после кратковременного отключения энергоблока Прегольской теплоэлектростанции (ТЭС) при испытаниях после модернизации, полностью восстановлено, сообщила пресс-служба правительства региона.

"По данным министерства развития инфраструктуры, на данный момент все потребители запитаны и электроснабжение полностью восстановлено", - говорится в сообщении.