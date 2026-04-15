Рейтинг@Mail.ru
В Ингушетии арестовали второго подозреваемого в похищении человека
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:55 15.04.2026
В Ингушетии арестовали второго подозреваемого в похищении человека

Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НАЛЬЧИК, 15 апр – РИА Новости. Суд в Ингушетии по ходатайству следствия отправил под арест второго подозреваемого по уголовному делу о похищении местного жителя, сообщили в СУСК РФ по региону.
"По ходатайству органов следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении второго задержанного, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в", "г" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и с применением оружия)", - говорится в сообщении.
Ранее ведомство сообщало, что ночью 7 апреля четверо фигурантов в Назрани, угрожая применением огнестрельного оружия, на почве ранее возникших неприязненных отношений похитили 30-летнего местного жителя. Его вывезли в частный дом одного из них, где избили и незаконно удерживали. При попытке перевезти похищенного в другое место двое подозреваемых были задержаны силовиками. СУСК возбудило дело о похищении человека, одного из задержанных арестовали, еще двоих объявили в розыск.
ПроисшествияРоссияРеспублика ИнгушетияНазрань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала