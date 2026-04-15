В Ингушетии арестовали второго подозреваемого в похищении человека

НАЛЬЧИК, 15 апр – РИА Новости. Суд в Ингушетии по ходатайству следствия отправил под арест второго подозреваемого по уголовному делу о похищении местного жителя, сообщили в СУСК РФ по региону.
"По ходатайству органов следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении второго задержанного, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в", "г" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и с применением оружия)", - говорится в сообщении.
Ранее ведомство сообщало, что ночью 7 апреля четверо фигурантов в Назрани, угрожая применением огнестрельного оружия, на почве ранее возникших неприязненных отношений похитили 30-летнего местного жителя. Его вывезли в частный дом одного из них, где избили и незаконно удерживали. При попытке перевезти похищенного в другое место двое подозреваемых были задержаны силовиками. СУСК возбудило дело о похищении человека, одного из задержанных арестовали, еще двоих объявили в розыск.
В Петербурге задержали семерых подозреваемых в похищении людей
13 декабря 2025, 15:56