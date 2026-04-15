В Челябинске арестовали предполагаемого лидера ОПГ "Вахрушевские" - РИА Новости, 15.04.2026
15:47 15.04.2026 (обновлено: 16:48 15.04.2026)
В Челябинске арестовали предполагаемого лидера ОПГ "Вахрушевские"

В Челябинске арестовали предполагаемого лидера ОПГ "Вахрушевские" Вахрушева

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апр – РИА Новости. Предполагаемый лидер организованной преступной группы "Вахрушевские" Александр Вахрушев арестован райсудом в Челябинске на два месяца по обвинению в вымогательстве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Центральным районным судом Челябинска в отношении участника ОПГ и неоднократно судимого Александра Вахрушева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", – сказал собеседник агентства.
Как уточнила пресс-служба Центрального райсуда Челябинска, заседание прошло в открытом режиме, а арестован Вахрушев до 14 июня. В инстанции рассказали журналистам, что 54-летнего уроженца челябинского города Пласт, трудоустроенного слесарем, обвиняют в вымогательстве, совершенном организованной группой. Уголовное дело находится в производстве ГУ МВД России по Челябинской области, пояснила пресс-служба.
Ранее в правоохранительных органах агентству сообщили, что связанный с находящимся в следственном изоляторе Артаком Варосяном лидер преступной группы Вахрушев был задержан во вторник по уголовному делу о вымогательстве. Операция по задержанию выполнялась региональными УФСБ России, ГУ МВД России, Росгвардией.
В правоохранительных органах уточнили, что "Вахрушевские" причастны к вымогательству и незаконному обороту драгоценных металлов, "которые добыты преступным путем на государственных предприятиях, в том числе на ПАО "ЮГК".
Варосяна суд Челябинска арестовал 28 ноября 2025 года, его обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере под угрозой применения насилия. По данным правоохранительных органов, в 2000-х годах он возглавлял одну из криминальных группировок Челябинска – "Артаковские". Эта ОПГ занималась вымогательством, рейдерством, незаконным оборотом драгоценных металлов и совершением преступлений против личности.
