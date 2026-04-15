В Челябинске арестовали предполагаемого лидера ОПГ "Вахрушевские"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апр – РИА Новости . Предполагаемый лидер организованной преступной группы "Вахрушевские" Александр Вахрушев арестован райсудом в Челябинске на два месяца по обвинению в вымогательстве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Варосяна суд Челябинска арестовал 28 ноября 2025 года, его обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере под угрозой применения насилия. По данным правоохранительных органов, в 2000-х годах он возглавлял одну из криминальных группировок Челябинска – "Артаковские". Эта ОПГ занималась вымогательством, рейдерством, незаконным оборотом драгоценных металлов и совершением преступлений против личности.