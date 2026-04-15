Украинский суд разрешил Тимошенко выезд за границу - РИА Новости, 15.04.2026
14:10 15.04.2026
Украинский суд разрешил Тимошенко выезд за границу

Тимошенко разрешили выезд за границу для участия в международном мероприятии

© AP Photo / Efrem LukatskyЮлия Тимошенко
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Юлия Тимошенко. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины разрешил лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко выезд за границу для участия в международном мероприятии, сообщает украинское издание "Бабель".
"ВАКС разрешил лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко выезд за границу для участия в международном мероприятии в Хорватии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По его информации, Тимошенко заверила суд, что не оставит Украину и не будет скрыватьcя.
НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура ранее сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, которая предлагала неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее НАБУ опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Верховной рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос. Высший антикоррупционный суд Украины 16 января определил для Тимошенко залог в размере 767,6 тысячи долларов, который был полностью внесен 23 января.
