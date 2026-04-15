Суд отклонил жалобу на арест обвиняемого в убийстве учительницы в Добрянке - РИА Новости, 15.04.2026
10:48 15.04.2026 (обновлено: 20:56 15.04.2026)
Суд отклонил жалобу на арест обвиняемого в убийстве учительницы в Добрянке

© РИА Новости / Елена Майорова
Обстановка у школы в Пермском крае, где ученик напал на учителя
ПЕРМЬ, 15 апр — РИА Новости. Пермский краевой суд отклонил жалобу на арест подростка, обвиняемого в убийстве учительницы в Добрянке, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Свердловский райсуд Перми отправил подростка в СИЗО на два месяца.
"Суд рассмотрел апелляционную жалобу. <...> Постановление районного суда оставить без изменения", — сказала судья.
На прошлой неделе девятиклассник напал на учительницу на улице у входа в школу в пермской Добрянке. Педагог скончалась в больнице. Подростку предъявили обвинение в убийстве и арестовали до 7 июня. При этом представитель подростка просила отправить его под домашний арест.
