Суд отклонил жалобу на арест обвиняемого в убийстве учительницы в Добрянке

ПЕРМЬ, 15 апр — РИА Новости. Пермский краевой суд отклонил жалобу на арест подростка, обвиняемого в убийстве учительницы в Добрянке, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Свердловский райсуд Перми отправил подростка в СИЗО на два месяца.
"Суд рассмотрел апелляционную жалобу. <...> Постановление районного суда оставить без изменения", — сказала судья.
На прошлой неделе девятиклассник напал на учительницу на улице у входа в школу в пермской Добрянке. Педагог скончалась в больнице. Подростку предъявили обвинение в убийстве и арестовали до 7 июня. При этом представитель подростка просила отправить его под домашний арест.