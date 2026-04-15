В Новосибирске подростка приговорили к 6,5 годам колонии за попытку теракта - РИА Новости, 15.04.2026
04:23 15.04.2026
В Новосибирске подростка приговорили к 6,5 годам колонии за попытку теракта

Подростку дали 6,5 лет за попытку теракта на ж/д в Сибири по заданию СБУ

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 15 апр – РИА Новости. Второй восточный окружной военный суд в Новосибирске приговорил к 6,5 годам воспитательной колонии подростка, попытавшегося совершить теракт по заданию СБУ на железнодорожных путях в Сибири, где перевозят взрывопожароопасные грузы, сообщил РИА Новости представитель суда.
Судом установлено, что в начале января 2025 года П. - несовершеннолетний житель Томской области - разделяя взгляды организации, основной идеологией которой является смена действующего в Российской Федерации конституционного строя, вступил в созданное ими интернет-сообщество, а также установил контакт с представителем СБУ, который организовывал на территории России деятельность, направленную против безопасности Российской Федерации. В апреле 2025 года подросток за денежное вознаграждение согласился на предложение представителя СБУ совершить диверсионно-террористический акт на железнодорожных путях, используемых для транспортировки химически и взрывопожароопасных грузов. После его проинструктировали о мерах безопасности и конспирации, а также о дальнейших действиях.
Фигурант подыскал подходящий участок железной дороги в Томской области и согласовал его с представителем СБУ и организации. 25 апреля подросток, используя заранее приобретенный инструмент, снял соединяющие между собой рельсы накладки, создав условия для схода с рельс железнодорожного транспорта. Однако преступный умысел не был доведен до конца: повреждение целостности железнодорожного полотна было своевременно обнаружено и ликвидировано соответствующей службой.
"Суд, с учетом особенностей уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних, назначил П. по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в воспитательной колонии", - сообщили агентству в пресс-службе суда.
Подросток признан виновным по ч. 3 ст. 30 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление), п. "а" ч. 3 ст. 205 (Террористический акт) и ст. 275 УК РФ (Государственная измена).
Приговор в законную силу не вступил.
ПроисшествияТомская областьРоссияНовосибирскСлужба безопасности Украины
 
 
