Американским пилотам сделали выговор за мяуканье и лай в радиоэфире
23:42 15.04.2026
Американским пилотам сделали выговор за мяуканье и лай в радиоэфире

© Фото : United States government work / US Air Force/ Joseph L. Swafford — Американский истребитель в небе
ВАШИНГТОН, 15 апр – РИА Новости. Телеканал CBS News опубликовал запись радиоэфира аэропорта имени Рональда Рейгана вблизи Вашингтона, на которой слышно, как диспетчер делает выговор двум пилотам, которые решили помяукать и полаять во время сеанса связи.
«
"Ребята, вам нужно вести себя профессионально", - призвал к порядку авиадиспетчер двух пилотов, имитировавших мяуканье и собачий лай в прямом эфире.
Инцидент произошёл в аэропорту Рейгана 12 апреля, как сообщает телеканал.
Аэропорт Вашингтона имени Рейгана считается одним из самых сложных и загруженных в США. В последние годы он оказался в центре внимания из-за нескольких серьезных инцидентов. Так, в январе 2025 года самолет American Airlines столкнулся с военным вертолетом. Погибли все 67 человек на бортах, включая нескольких россиян-фигуристов. Эта авария стала крупнейшей в США за 15 лет.
Другой инцидент произошел в апреле 2024 года, когда диспетчеры в последний момент предотвратили столкновение самолетов авиакомпаний JetBlue и Southwest Airlines, один из которых приступил к разбегу в то время, как второй пересекал ту же взлетно-посадочную полосу.
