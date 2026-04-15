23:02 15.04.2026
"Грядет нечто масштабное". В США запаниковали из-за шага против Ирана

Дэвис назвал перемирие США с Ираном затишьем перед сильной бурей

Морские пехотинцы США во время учебных стрельб на палубе десантного корабля USS Tripoli в зоне ответственности Центрального командования США в рамках операции "Эпическая ярость"
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты не будут инициировать продление перемирия с Ираном, поскольку готовят новую крупную операцию против исламской республики, такое мнение выразил экс-подполковник США Дэниел Дэвис в соцсети X.
"Перемирие может быть лишь затишьем перед масштабной бурей. <…> США готовятся к крупномасштабной и концентрированной бомбардировочной кампании. Несмотря на разговоры о мирном урегулировании, вещественные доказательства показывают, что мы наращиваем силы в регионе <…> Грядет нечто действительно масштабное, что свидетельствует о смещении стратегии США в сторону крупной эскалации в надежде на то, что рискованный крупный удар заставит Иран сделать то, чего не удалось от него добиться в первые шесть недель войны: сдаться и уступить требованиям Трампа", — считает он.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Пентагон утверждает, что ни одно судно не преодолело блокаду портов в Иране
Вчера, 22:15
По мнению эксперта, наращивание американских сил на Ближнем Востоке, вопреки транслируемой западными СМИ информации, говорит о "гораздо более неотложной ситуации".
В среду газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Соединенные Штаты в ближайшие дни направят тысячи дополнительных военнослужащих на Ближний Восток, чтобы сохранить возможность новых ударов по Ирану в случае срыва перемирия. Как рассказали газете действующие и бывшие чиновники США, около 6 тысяч военных направляется в регион на борту ударной группы во главе с атомным многоцелевым авианосцем "Джордж Буш", а еще примерно 4 200 американских военных бойцов быстрого реагирования и морпехов, как ожидается, прибудут на Ближний Восток к концу месяца.
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Иранские СМИ сообщили о месте следующих переговоров с США
Вчера, 21:07
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром 12 апреля глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки.
О возобновлении боевых действий не сообщалось, однако Штаты объявили о морской блокаде Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок топлива из арабских стран. В то же время, по сообщениям СМИ, ее уже успешно преодолели несколько судов, в том числе иранский супертанкер, способный перевозить два миллиона баррелей нефти.
Бойцы Хезболлы - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
"Хезболла" согласилась на прекращение огня с Израилем
Вчера, 21:39
 
