"Грядет нечто масштабное". В США запаниковали из-за шага против Ирана

В среду газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Соединенные Штаты в ближайшие дни направят тысячи дополнительных военнослужащих на Ближний Восток, чтобы сохранить возможность новых ударов по Ирану в случае срыва перемирия. Как рассказали газете действующие и бывшие чиновники США, около 6 тысяч военных направляется в регион на борту ударной группы во главе с атомным многоцелевым авианосцем "Джордж Буш", а еще примерно 4 200 американских военных бойцов быстрого реагирования и морпехов, как ожидается, прибудут на Ближний Восток к концу месяца.