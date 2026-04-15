США выпускают больше ЯО, чем когда-либо со времен холодной войны

ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. США в данный момент поставляют в войска больше нового ядерного оружия и реализуют больше программ модернизации боеголовок, чем когда-либо со времен холодной войны, утверждает глава минэнерго Крис Райт.
"Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) поставляет больше новых вооружений, плутониевых сердечников и одновременно реализует больше программ по модернизации боеголовок - сразу семь - чем когда-либо со времен холодной войны", - сказал Райт во время слушания в комитете палаты по ассигнованиям.
Как отметила Райт, проект бюджета на 2027 финансовый год предусматривает исторические инвестиции в размере 27,44 миллиарда долларов на модернизацию ядерного арсенала США. Эти средства пойдут на обслуживание боезарядов, обновление производственных мощностей и развитие инфраструктуры, необходимых для поддержания потенциала сдерживания.
Ранее Райт заявил, что США необходимо войти в эпоху "ядерного ренессанса" в энергетике и начать снова обогащать уран на своей территории.