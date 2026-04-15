Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:38 15.04.2026
Райт: США выпускают больше ЯО, чем когда-либо со времен холодной войны

Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. США в данный момент поставляют в войска больше нового ядерного оружия и реализуют больше программ модернизации боеголовок, чем когда-либо со времен холодной войны, утверждает глава минэнерго Крис Райт.
"Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) поставляет больше новых вооружений, плутониевых сердечников и одновременно реализует больше программ по модернизации боеголовок - сразу семь - чем когда-либо со времен холодной войны", - сказал Райт во время слушания в комитете палаты по ассигнованиям.
Как отметила Райт, проект бюджета на 2027 финансовый год предусматривает исторические инвестиции в размере 27,44 миллиарда долларов на модернизацию ядерного арсенала США. Эти средства пойдут на обслуживание боезарядов, обновление производственных мощностей и развитие инфраструктуры, необходимых для поддержания потенциала сдерживания.
Ранее Райт заявил, что США необходимо войти в эпоху "ядерного ренессанса" в энергетике и начать снова обогащать уран на своей территории.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
МИД России отметил взрывной всплеск интереса Европы к теме ядерного оружия
8 апреля, 16:33
 
В миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала