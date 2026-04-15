Пентагон готовится к возможной военной операции на Кубе, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 15 апр — РИА Новости. Министерство войны США начало подготовку к возможной операции на Кубе, пишет газета USA Today со ссылкой на осведомленные источники.
"Пентагон в условиях секретности наращивает военное планирование возможной операции на Кубе на случай, если президент Дональд Трамп отдаст приказ об интервенции", — утверждает издание.
В понедельник глава Белого дома заявил, что Штаты могут "заглянуть" на Кубу после того, как решат все вопросы с Ираном. Днем ранее президент латиноамериканской республики Мигель Диас-Канель отметил, что кубинцы готовы сражаться и умирать за свою страну. При этом достижение соглашения с Вашингтоном он назвал трудным, но возможным, подчеркнув, что военной агрессии не может быть оправдания.
В конце января Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. Он также объявил чрезвычайное положение из-за якобы исходящей оттуда угрозы нацбезопасности.
С тех пор эта страна переживает топливный кризис. Из-за этого на острове периодически отключают электроэнергию, время от времени там проходят протесты. Правительство заявляет, что с помощью энергетической блокады Вашингтон стремится задушить кубинскую экономику и сделать условия жизни населения невыносимыми. В конце марта российский танкер "Анатолий Колодкин" доставил на Кубу гуманитарный груз в сто тысяч тонн нефти.
