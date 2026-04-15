Иранские СМИ сообщили о месте следующих переговоров с США

ТЕГЕРАН, 15 апр – РИА Новости. Новый раунд переговоров Ирана и США, вероятно, пройдет не в Европе, а в Пакистане, передает иранское агентство Tasnim.
"Несмотря на заявления некоторых европейских стран о готовности выступить площадкой для ирано-американских переговоров, если Тегеран решит их продолжить, то следующий раунд пока запланирован в Исламабаде", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решения о переносе места проведения переговоров пока не принималось, а запросы ряда стран Европы об этом были отвергнуты Тегераном.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.