Рейтинг@Mail.ru
Иранские СМИ сообщили о месте следующих переговоров с США
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:07 15.04.2026 (обновлено: 21:15 15.04.2026)
Иранские СМИ сообщили о месте следующих переговоров с США

Tasnim: cледующие переговоры с США, вероятно, пройдут в Пакистане

© AP Photo / Ryan Murphy — Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 15 апр – РИА Новости. Новый раунд переговоров Ирана и США, вероятно, пройдет не в Европе, а в Пакистане, передает иранское агентство Tasnim.
Ранее официальный представитель МИД Швейцарии Мелани Гюгелманн заявила РИА Новости, что Берн готов в любой момент принять переговоры между США и Ираном и находится в контакте со всеми сторонами.
"Несмотря на заявления некоторых европейских стран о готовности выступить площадкой для ирано-американских переговоров, если Тегеран решит их продолжить, то следующий раунд пока запланирован в Исламабаде", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решения о переносе места проведения переговоров пока не принималось, а запросы ряда стран Европы об этом были отвергнуты Тегераном.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Нарышкин: противники Ирана понимают, что ситуация может зайти в тупик
Вчера, 20:25
 
В миреВоенная операция США и Израиля против ИранаСШАИранТегеран (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала