США позитивно оценивают перспективу сделки с Ираном

ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. США позитивно оценивают перспективы сделки с Ираном на фоне продолжающихся контактов между странами и блокады американскими ВМС Ормузского пролива, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных чиновников передавало, что США и Иран "дали согласие" на продление режима прекращения огня.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.