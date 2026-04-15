США назвали место проведения следующего раунда переговоров с Ираном

ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Следующий раунд переговоров по мирному урегулированию между США и Ираном, скорее всего, состоится в том же месте, что и первый - в столице Пакистана Исламабаде, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

"Они (переговоры - ред.), скорее всего, пройдут в том же месте", - сказала она журналистам.