США назвали место проведения следующего раунда переговоров с Ираном

ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Следующий раунд переговоров по мирному урегулированию между США и Ираном, скорее всего, состоится в том же месте, что и первый - в столице Пакистана Исламабаде, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Они (переговоры - ред.), скорее всего, пройдут в том же месте", - сказала она журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.