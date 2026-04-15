США и Иран добились прогресса в переговорах по перемирию, сообщил Axios

ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. США и Иран добились прогресса в переговорах по возможному соглашению, но сделка все еще не гарантирована, утверждает Axios со ссылкой на американских чиновников.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран не подтверждает договоренность с Вашингтоном о продлении перемирия.

"Американские и иранские переговорщики добились прогресса в переговорах во вторник, приблизившись к рамочному соглашению о прекращении войны... Чиновники США и источники, знакомые с ходом переговоров, предупредили, что сделка не гарантирована, учитывая существенные разногласия между двумя сторонами", - говорится в публикации.

По информации портала, переговорная команда президента США Дональда Трампа продолжила коммуникацию с иранской стороной, обмениваясь предложениями через посредников.

"Они разговаривали по телефону и общались по обратным каналам со всеми странами, и они становятся все ближе", - сказал порталу неназванный американский чиновник.

В свою очередь, другой чиновник утверждает, что прогресс был достигнут во вторник.

При этом еще один источник заявил, что детали соглашения сложны и "разобраться с ними за два дня не получится".