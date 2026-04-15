СМИ: второй раунд переговоров США и Ирана может пройти на следующей неделе - РИА Новости, 15.04.2026
17:10 15.04.2026
Geo TV: второй раунд переговоров США и Ирана может пройти на следующей неделе

© AP Photo / Vahid Salemi — Флаг Ирана в Тегеране
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 апр - РИА Новости. Второй раунд переговоров США и Ирана пройдет в Исламабаде, вероятно, в конце следующей недели, сообщает пакистанский телеканал Geo TV.
"Исламабад, вероятно, примет второй раунд ирано-американских переговоров в конце следующей недели", - сообщили источники телеканала.
Они отметили, что власти Пакистана направили распоряжения соответствующим ведомствам для обеспечения логистики и безопасности к ожидаемой встрече на высоком уровне в Исламабаде.
По словам источников, в состав американской делегации войдут вице-президент Джей Ди Вэнс, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а в иранскую делегацию - спикер парламента Мохаммед Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи.
Иран обсуждал с США снятие санкций и компенсацию ущерба
Вчера, 15:01
 
В миреИсламабадСШАИранСтив УиткоффДжаред КушнерАббас АракчиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
