СМИ: второй раунд переговоров США и Ирана может пройти на следующей неделе

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 апр - РИА Новости. Второй раунд переговоров США и Ирана пройдет в Исламабаде, вероятно, в конце следующей недели, сообщает пакистанский телеканал Geo TV.
"Исламабад, вероятно, примет второй раунд ирано-американских переговоров в конце следующей недели", - сообщили источники телеканала.
Они отметили, что власти Пакистана направили распоряжения соответствующим ведомствам для обеспечения логистики и безопасности к ожидаемой встрече на высоком уровне в Исламабаде.
По словам источников, в состав американской делегации войдут вице-президент Джей Ди Вэнс, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а в иранскую делегацию - спикер парламента Мохаммед Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи.