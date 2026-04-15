В МВФ заявили, что США не могут вечно откладывать сокращение госдолга

ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. США не могут вечно откладывать задачу сокращения госдолга, очень важно перейти к решению проблемы, заявил на вопрос РИА Новости директор департамента бюджетно-налоговых отношений Международного валютного фонда (МВФ) Родриго Вальдес.

"Мы не можем ждать вечно (начала сокращения госдолга США - ред.), конгресс должен поддержать правительство в этих усилиях", - сообщил он на вопрос агентства на брифинге в МВФ.

Вальдес добавил, что американским властям очень важно перейти к решению проблемы высокого госдолга.

"США необходим надежный план консолидации, который направил бы соотношение долга к ВВП по нисходящей траектории… чем больше проходит времени, тем больше давление", - подчеркнул Вальдес, отвечая на вопрос РИА Новости.