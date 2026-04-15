Стармер ответил на заявление Трампа о конфликте на Ближнем Востоке
14:49 15.04.2026
Стармер ответил на заявление Трампа о конфликте на Ближнем Востоке

Стармер заявил, что не уступит Трампу по иранскому вопросу, несмотря на угрозы

© AP Photo / Adrian DennisПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
ЛОНДОН, 15 апр - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ответ на заявление президента США Дональда Трампа заявил, что не уступит в вопросе кризиса на Ближнем Востоке и не вовлечет Британию в конфликт.
Трамп ранее заявил телеканалу Sky News, что из-за недостаточной помощи в конфликте с Ираном может разорвать заключенное в прошлом году торговое соглашение с Великобританией и предложить новое на худших условиях. Ранее Британия стала первой страной, заключившей торговую сделку с США и избежавшей пошлин.
"На меня оказывалось сильное давление, чтобы я избрал другой курс. Речь, в том числе, о том, что произошло прошлой ночью. Я не собираюсь уступать и пересматривать позицию. Не в наших национальных интересах вступать в эту войну, и мы не будем этого делать", - сказал Стармер в британском парламенте.
Премьер отверг призывы отменить запланированный на конец апреля визит короля Карла III в США.
"Монархия является важным напоминанием о прочных отношениях между нашими двумя странами", - заявил он.
Трамп ранее сообщал о своем разочаровании Стармером из-за его отказа помогать в конфликте с Ираном. Президент сравнивал нынешнего британского главу правительства с бывшим премьером Великобритании Уинстоном Черчиллем, назвав того великим, но с сожалением подчеркнув, что Стармер - это не Черчилль. Трамп также упрекал Стармера за катастрофическую политику в сферах миграции и энергетики.
