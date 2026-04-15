США продвигают милитаризацию Европы, заявил Лавров
06:06 15.04.2026 (обновлено: 06:51 15.04.2026)
США продвигают милитаризацию Европы, заявил Лавров

Лавров: США продвигают милитаризацию Европы, чтобы снять с себя ответственность

ПЕКИН, 15 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты продвигают милитаризацию Европы, чтобы снять с себя и переложить на Европу ответственность за последствия прошлых действий на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Американцы всячески культивируют процессы милитаризации Европы в русле своей линии на снятие с себя ответственности за безопасность Старого континента. Хотят, чтобы всё, что натворили развязавшие войну против России руками украинского режима - незаконного, приведенного Западом к власти 12 лет назад - чтобы все последствия этой авантюры на себя взяла Европа, и чтобы эти последствия больше не отягощали американскую казну", - сказал Лавров журналистам на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
"Москва предупреждает об опасности милитаризации Евросоюза, но главное в происходящем не то, что мы предупреждаем, а то, что милитаризация идет очень быстро и бурно", - заявил Лавров.
