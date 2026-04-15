Раскрывшей секреты спецназа США американке грозит до 40 лет тюрьмы

ВАШИНГТОН, 15 апр — РИА Новости. Бывшей сотруднице американской военной базы Форт Брэгг Кортни Уильямс, обвиняемой в передаче журналисту секретных данных, грозит до 40 лет тюрьмы, выяснило РИА Новости, изучив соответствующий закон и обвинительное заключение прокуратуры.

Уильямс вменяют четыре эпизода по статье о сборе, передаче или утрате оборонной информации. Прокуратура утверждает, что в 2022-2025 годах она распространяла секретные сведения в соцсетях и передавала журналисту данные о тактике и методах элитного подразделения "Дельта". Позже эта информация стала основой для статьи и книги.

Некоторые пункты обвинения касаются разглашения настоящих имен военнослужащих "Дельты" и сведений об их захвате во время секретной операции в одной из зарубежных стран. Еще один эпизод относится к 26 января 2026 года — здесь речь идет о передаче данных о методах работы подразделения и его взаимодействии с частными компаниями для формирования информационного пространства.

Помимо тюремного срока, прокуратура требует взыскать с Уильямс не менее 15 тысяч долларов в счет возмещения судебных расходов.