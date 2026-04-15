Рейтинг@Mail.ru
Раскрывшей секреты спецназа США американке грозит до 40 лет тюрьмы
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:54 15.04.2026 (обновлено: 10:44 15.04.2026)
Раскрывшей секреты спецназа США американке грозит до 40 лет тюрьмы

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 15 апр — РИА Новости. Бывшей сотруднице американской военной базы Форт Брэгг Кортни Уильямс, обвиняемой в передаче журналисту секретных данных, грозит до 40 лет тюрьмы, выяснило РИА Новости, изучив соответствующий закон и обвинительное заключение прокуратуры.
Уильямс вменяют четыре эпизода по статье о сборе, передаче или утрате оборонной информации. Прокуратура утверждает, что в 2022-2025 годах она распространяла секретные сведения в соцсетях и передавала журналисту данные о тактике и методах элитного подразделения "Дельта". Позже эта информация стала основой для статьи и книги.
Некоторые пункты обвинения касаются разглашения настоящих имен военнослужащих "Дельты" и сведений об их захвате во время секретной операции в одной из зарубежных стран. Еще один эпизод относится к 26 января 2026 года — здесь речь идет о передаче данных о методах работы подразделения и его взаимодействии с частными компаниями для формирования информационного пространства.
Помимо тюремного срока, прокуратура требует взыскать с Уильямс не менее 15 тысяч долларов в счет возмещения судебных расходов.
Уильямс несколько лет работала в "Дельте" на гражданской должности. Журналист-расследователь Сет Харп, писавший о методах работы секретного спецподразделения, прямо называет Уильямс источником и ссылается на нее, рассказывая о домогательствах и нарушениях.
В миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала