Постпред США в ООН заявил, что верит в сделку с Ираном

ВАШИНГТОН, 15 апр – РИА Новости. Постпред США в ООН Майк Уолц заявил, что верит в сделку с Ираном, считает, что в ней заинтересованы обе стороны.
"Но я считаю, что мы можем прийти к какому-то соглашению или сделке, как их называет президент (США Дональд Трамп - ред.), потому что у обеих сторон есть интерес к тому, чтобы к этому прийти по очень разным причинам", – сказал американский дипломат в ходе мероприятия в Джорджтаунском университете.
Во вторник Трамп выразил мнение, что следующий раунд переговоров Вашингтона и Тегерана может произойти якобы в течение ближайших двух дней в Пакистане.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром 12 апреля глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что страны не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров.
