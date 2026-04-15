США якобы перехватили два танкера, пытавшихся покинуть Иран, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 15 апр – РИА Новости. Американский эсминец после начала блокады Ормузского пролива якобы перехватил два нефтяных танкера, пытавшихся покинуть Иран, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
"Американский эсминец во вторник перехватил два нефтяных танкера, пытавшихся покинуть Иран", – передает агентство.
Как утверждают источники, корабли вышли из порта Чабахар в Оманском заливе, после чего с ними связались американские военные по радио.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром 12 апреля глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что страны не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров.