США якобы перехватили два танкера, пытавшихся покинуть Иран, пишут СМИ - РИА Новости, 15.04.2026
04:34 15.04.2026 (обновлено: 04:35 15.04.2026)
© AP Photo / Altaf QadriСудно ВМС ОАЭ рядом с грузовыми судами и нефтяными танкерами в Ормузском проливе
Судно ВМС ОАЭ рядом с грузовыми судами и нефтяными танкерами в Ормузском проливе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 апр – РИА Новости. Американский эсминец после начала блокады Ормузского пролива якобы перехватил два нефтяных танкера, пытавшихся покинуть Иран, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
Судно в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Более 20 торговых судов прошли через Ормузский пролив за сутки, пишут WSJ
Вчера, 23:34
"Американский эсминец во вторник перехватил два нефтяных танкера, пытавшихся покинуть Иран", – передает агентство.
Как утверждают источники, корабли вышли из порта Чабахар в Оманском заливе, после чего с ними связались американские военные по радио.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром 12 апреля глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что страны не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров.
Судно в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Два близких союзника США выступили против блокады Ормузского пролива
Вчера, 13:08
 
