США уничтожили очередную лодку предполагаемых наркоторговцев

ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Силы США нанесли очередной удар по лодке предполагаемых участников наркотрафика в восточной части Тихого океана, четверо мужчин убиты, сообщило южное командование Пентагона.

Как говорится в сообщении, Пентагон якобы обладал разведданными, подтверждающими, что лодкой пользуется организация, признанная террористической, для перевозки наркотиков в восточной части Тихого океана.