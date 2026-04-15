ВМС США потеряли на Ближнем Востоке беспилотник за 240 миллионов долларов - РИА Новости, 15.04.2026
02:15 15.04.2026
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. David Getz
Разведывательный БПЛА MQ-4C Triton ВМС США. Архивное фото
Разведывательный БПЛА MQ-4C Triton ВМС США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. На фоне военного противостояния США и Израиля с Ираном американские ВМС потеряли ранее в апреле на Ближнем Востоке дорогостоящий разведывательный беспилотник MQ-4C Triton стоимостью почти 240 миллионов долларов, выяснило РИА Новости, изучив документы военного ведомства.
"Девятого апреля 2026 года (местоположение не разглашается в целях оперативной безопасности): крушение MQ-4C, пострадавших среди личного состава нет", - говорится в официальном документе ВМС США.
Согласно бюджетным обоснованиям ВМС США на 2025-2026 финансовые годы, полная стоимость одной единицы беспилотника MQ-4C Triton, включающая сам аппарат и сопутствующее оборудование, варьируется в диапазоне от 238 миллионов до 245 миллионов долларов.
Ранее РИА Новости сообщало, что 9 апреля американский беспилотник, вылетевший с базы Сигонелла на Сицилии, около 9.30 мск достиг Ормузского пролива, где после патрулирования и подачи сигнала бедствия в районе ОАЭ у него были зафиксированы сбои в работе транспондера. Примечательно, что активность БПЛА США в этом регионе наблюдалась и днем ранее, однако тогда полет был менее продолжительным.
MQ-4C Triton - американский беспилотный разведывательный дрон для осуществления морской и прибрежной разведки. Он может находиться в воздухе более 24 часов, летает на высоте до 18 тысяч метров и оснащен радиолокационной системой для наблюдения за морской поверхностью и обнаружения судов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
