ВМС США потеряли на Ближнем Востоке беспилотник за 240 миллионов долларов

ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. На фоне военного противостояния США и Израиля с Ираном американские ВМС потеряли ранее в апреле на Ближнем Востоке дорогостоящий разведывательный беспилотник MQ-4C Triton стоимостью почти 240 миллионов долларов, выяснило РИА Новости, изучив документы военного ведомства.

"Девятого апреля 2026 года (местоположение не разглашается в целях оперативной безопасности): крушение MQ-4C, пострадавших среди личного состава нет", - говорится в официальном документе ВМС США.

Согласно бюджетным обоснованиям ВМС США на 2025-2026 финансовые годы, полная стоимость одной единицы беспилотника MQ-4C Triton, включающая сам аппарат и сопутствующее оборудование, варьируется в диапазоне от 238 миллионов до 245 миллионов долларов.

Ранее РИА Новости сообщало, что 9 апреля американский беспилотник, вылетевший с базы Сигонелла на Сицилии , около 9.30 мск достиг Ормузского пролива , где после патрулирования и подачи сигнала бедствия в районе ОАЭ у него были зафиксированы сбои в работе транспондера. Примечательно, что активность БПЛА США в этом регионе наблюдалась и днем ранее, однако тогда полет был менее продолжительным.

MQ-4C Triton - американский беспилотный разведывательный дрон для осуществления морской и прибрежной разведки. Он может находиться в воздухе более 24 часов, летает на высоте до 18 тысяч метров и оснащен радиолокационной системой для наблюдения за морской поверхностью и обнаружения судов.