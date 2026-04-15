Рейтинг@Mail.ru
Американке, сдавшей секреты спецотряда, запретили контакты со СМИ - РИА Новости, 15.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:05 15.04.2026
Американке, сдавшей секреты спецотряда, запретили контакты со СМИ

Американке, сдавшей секреты спецотряда, запретили контакты со СМИ и соцсети

© REUTERS / Jonathan Drake
Американские военные перед вылетом из Форт-Брэгг - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© REUTERS / Jonathan Drake
Американские военные перед вылетом из Форт-Брэгг . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 15 апр – РИА Новости. Американский суд дважды включил в решение запрет бывшей сотруднице базы Форт Брэгг Кортни Уильямс на контакты со СМИ и обязал ее раскрыть все аккаунты в социальных сетях, следует из судебного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Уильямс обвиняют в передаче журналисту секретных данных об элитном подразделении "Дельта", которые затем были использованы в книге. Решение суда о помещении женщины под домашний арест датировано 13 апреля.
Среди многочисленных ограничений, наложенных судом, запрет на общение с прессой указан дважды. "Обвиняемая обязана… соблюдать следующие ограничения на личное общение, проживание и поездки: …обвиняемая не должна иметь никаких контактов с сотрудниками СМИ", - говорится в одном из пунктов решения.
Эта же мысль почти дословно повторяется в следующем пункте. "Избегать любых контактов, прямых или непрямых, с любым лицом, кто может быть жертвой или свидетелем в расследовании или судебном процессе, включая: любых сотрудников СМИ, а также действующих и бывших членов специального воинского подразделения в "Форте Брэгг", - следует из документа.
Отдельной рукописной пометкой суд также запретил хранить в доме Уильямс любое огнестрельное оружие. Другая сделанная от руки приписка касается социальных сетей.
"Обвиняемая не может пользоваться любыми социальными сетями, и обязана назвать все аккаунты в социальных сетях, и предоставить информацию по запросу", - сказано в документе. Кроме того, женщине предписано сдать заграничный паспорт и носить устройство слежения за ее местонахождением.
Уильямс несколько лет работала гражданским сотрудником в указанном подразделении. Она прямо названа источником в статье и книге журналиста-расследователя Сета Харпа, который писал о методах работы секретного спецподразделения, а также со ссылкой на нее рассказывал о домогательствах и нарушениях внутри него.
По версии обвинения, Уильямс разгласила засекреченную информацию, включая настоящие имена сотрудников и детали некоторых операций.
В миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала