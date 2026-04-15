Американке, сдавшей секреты спецотряда, запретили контакты со СМИ

ВАШИНГТОН, 15 апр – РИА Новости. Американский суд дважды включил в решение запрет бывшей сотруднице базы Форт Брэгг Кортни Уильямс на контакты со СМИ и обязал ее раскрыть все аккаунты в социальных сетях, следует из судебного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Уильямс обвиняют в передаче журналисту секретных данных об элитном подразделении "Дельта", которые затем были использованы в книге. Решение суда о помещении женщины под домашний арест датировано 13 апреля.

Среди многочисленных ограничений, наложенных судом, запрет на общение с прессой указан дважды. "Обвиняемая обязана… соблюдать следующие ограничения на личное общение, проживание и поездки: …обвиняемая не должна иметь никаких контактов с сотрудниками СМИ", - говорится в одном из пунктов решения.

Эта же мысль почти дословно повторяется в следующем пункте. "Избегать любых контактов, прямых или непрямых, с любым лицом, кто может быть жертвой или свидетелем в расследовании или судебном процессе, включая: любых сотрудников СМИ, а также действующих и бывших членов специального воинского подразделения в "Форте Брэгг", - следует из документа.

Отдельной рукописной пометкой суд также запретил хранить в доме Уильямс любое огнестрельное оружие. Другая сделанная от руки приписка касается социальных сетей.

"Обвиняемая не может пользоваться любыми социальными сетями, и обязана назвать все аккаунты в социальных сетях, и предоставить информацию по запросу", - сказано в документе. Кроме того, женщине предписано сдать заграничный паспорт и носить устройство слежения за ее местонахождением.

Уильямс несколько лет работала гражданским сотрудником в указанном подразделении. Она прямо названа источником в статье и книге журналиста-расследователя Сета Харпа, который писал о методах работы секретного спецподразделения, а также со ссылкой на нее рассказывал о домогательствах и нарушениях внутри него.